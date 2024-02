Rio Tinto Aktie: Quo vadis?

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Die technische Analyse für die Aktie von Rio Tinto zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 5192,71 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5328 GBP nur eine Abweichung von +2,61 Prozent aufweist. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5543,26 GBP) liegt mit einer Abweichung von -3,88 Prozent nahe am letzten Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

Laut Analysten wird die Aktie von Rio Tinto derzeit positiv bewertet, basierend auf 4 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Aufwärtspotential von 12,94 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Aktie von Rio Tinto in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -7,11 Prozent erzielt, was mehr als 13 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche zeigt sich eine deutlich bessere Performance von Rio Tinto, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen deuten auf eine überwiegend negative Einstellung gegenüber Rio Tinto hin. Die Stimmungsanalyse und die Häufung von Verkaufssignalen führen zu einer insgesamt negativen Bewertung der Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält Rio Tinto auf Basis dieser Analyse eine gemischte Bewertung, wobei die Einschätzungen der technischen Analyse und der Analysten positiver ausfallen als die Anlegerstimmung und die Nachrichtenlage.