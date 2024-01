Rio Tinto Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Der Aktienkurs von Rio Tinto hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,64 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Materialien-Sektor 17,38 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -15,74 Prozent, und Rio Tinto liegt aktuell 17,38 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wurde die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse erreicht der gleitende Durchschnittskurs der Rio Tinto mittlerweile 5164,32 GBP, während die Aktie selbst einen Kurs von 5842 GBP hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 5437,18 GBP, was die Aktie ebenfalls positiv bewertet. Die Gesamtnote für die technische Analyse lautet daher "Gut".

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) liegt der RSI7 aktuell bei 23,81 Punkten, was darauf hindeutet, dass Rio Tinto überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Rio Tinto weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Rio Tinto-Aktie daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Im fundamentalen Bereich hat Rio Tinto ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,16, was unter dem Branchendurchschnitt von 36,83 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

