Rio Tinto Aktie: Der Knall ist da!

Die Dividendenrendite von Rio Tinto beträgt derzeit 6,01 Prozent, was 2,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens. Die Dividende wird hierbei in Relation zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils negativ gegenüber Rio Tinto. Es gab mehr negative als positive Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Rio Tinto daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Zudem zeigen Optimierungsprogramme mehrheitlich Verkaufssignale, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt, dass die Rio Tinto-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das KGV von Rio Tinto aktuell bei 12,83 und damit 58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.