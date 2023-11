Rio Tinto Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Das Anleger-Sentiment für das Unternehmen Rio wurde über einen längeren Zeitraum beobachtet, um Rückschlüsse auf das Stimmungsbild zu ziehen. Es wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung nur schwach waren, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führte.

In Bezug auf die Dividende weist Rio im Vergleich zur Branche Metalle und Bergbau eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 3,82 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führte zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung.

Die Anlegerstimmung wurde anhand von Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien bewertet. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Diskussionen über Rio geführt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte.

Im Branchenvergleich erzielte Rio in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,68 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -10,54 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +20,22 Prozent für Rio und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für das Unternehmen Rio, wobei das Anleger-Sentiment positiv ist, die Diskussionsintensität und Dividendenrendite jedoch als unterdurchschnittlich eingestuft werden.