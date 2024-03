Rio Tinto Aktie: Jubelschreie!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto Plc.":

Der Aktienkurs von Rio Tinto verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,11 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche durchschnittlich um -21,34 Prozent, was für Rio Tinto eine Outperformance von +14,23 Prozent bedeutet. Auch im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -21,34 Prozent, wobei Rio Tinto um 14,23 Prozent darüber lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Rio Tinto derzeit eine Rendite von 6,01 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,28 % in der "Metalle und Bergbau"-Branche. Die Differenz von 2,27 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rio Tinto liegt derzeit bei 12, was bedeutet, dass die Börse 12,83 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 58 Prozent weniger als der Durchschnittswert in der Branche, der bei 30 liegt. Auf Grundlage des KGV wird der Titel daher als unterbewertet eingestuft und erhält die Bewertung "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten Wochen eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Rio Tinto festgestellt werden. Diese Veränderung kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Rio Tinto positive Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Gut" bewertet. Allerdings wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammengefasst erhält Rio Tinto daher für diese Stufe ein "Gut"-Rating.