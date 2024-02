Rio Tinto Aktie: Jetzt geht’s rund!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto Plc.":

Rio Tinto erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 7 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Gut" eingestuft wurde. Die Bewertungen setzten sich aus 5 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Auch kürzlich abgegebene Bewertungen für die Aktie ergaben eine durchschnittliche Empfehlung von "Gut" (2 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Laut Analysten ergibt sich aus dem Durchschnitt der Kursprognose von 6201,67 GBP für das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 22,39 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf den Aktienkurs erzielte Rio Tinto in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -7,11 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche schnitt das Unternehmen jedoch um +14,3 Prozent besser ab. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor konnte Rio Tinto mit einer Überperformance von 14,3 Prozent punkten, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen bei Rio Tinto keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt zeigen, dass in den letzten zwei Wochen vermehrt negativ über Rio Tinto diskutiert wurde. Das Anleger-Sentiment zeigt derzeit eine "Neutral"-Einschätzung, da in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Trotzdem waren in den letzten ein, zwei Tagen vor allem positive Themen in den Diskussionen zu erkennen.