Rio Tinto Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rio Tinto auf 12 geschätzt. Das bedeutet, dass die Börse derzeit 12,83 Euro für jeden Euro Gewinn von Rio Tinto zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung von 58 Prozent, da der durchschnittliche Wert in der "Metalle und Bergbau"-Branche bei 30 liegt. Auf Basis des KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Rio Tinto im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von -7,11 Prozent erzielt, was mehr als 11 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur mittleren Rendite der "Metalle und Bergbau"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von -17,65 Prozent, liegt Rio Tinto ebenfalls deutlich darüber, mit einer Rendite von 10,54 Prozent. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen zu Rio Tinto gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher positiv, was zu einem insgesamt "Guten" Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse ergab, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Rio Tinto derzeit bei 5180,68 GBP liegt und somit die Einstufung "Neutral" erhält. Der Aktienkurs selbst ging jedoch bei 5409 GBP aus dem Handel, was einem Abstand von +4,41 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt der GD50 bei 5565,9 GBP, was einer Differenz von -2,82 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse daher ebenfalls "Neutral".