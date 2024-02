Rio Tinto Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

In den letzten Wochen wurde eine zunehmend positive Stimmung in den sozialen Medien über Rio Tinto beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt sich im grünen Bereich, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu Rio Tinto legt nahe, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat Rio Tinto im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,11 Prozent erzielt, was 14,15 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -21,26 Prozent, und Rio Tinto liegt aktuell 14,15 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Rio Tinto derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt der Rio Tinto-Aktie bei 5199,13 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5230 GBP liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 5537,12 GBP, wobei der letzte Schlusskurs unter diesem Wert liegt, was zu einer "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird Rio Tinto auf Basis der technischen Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.