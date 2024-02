Rio Tinto Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

In den letzten zwei Wochen wurde Rio Tinto von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um Rio Tinto angesprochen. Insgesamt kann daher die Anlegerstimmung als "gut" eingestuft werden. Die Redaktion hat zudem 3 positive Signale und keine negativen Signale herausgefiltert, was zu einer "gut" Empfehlung führt.

Aus fundamentaler Sicht beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 12,83, was 58 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies bedeutet, dass Rio Tinto unterbewertet ist und daher als "gut" eingestuft wird.

Von insgesamt 6 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Rio Tinto-Aktie sind 4 Bewertungen "gut", 2 "neutral" und keine "schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "gut"-Rating für das Unternehmen. Aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein durchschnittliches Kursziel von 6017,5 GBP, was eine mögliche Steigerung um 11,25 Prozent vom letzten Schlusskurs (5409 GBP) bedeutet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat Rio Tinto in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -7,11 Prozent erzielt, was mehr als 11 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite von Rio Tinto mit 10,54 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "gut"-Rating.