Rio Tinto Aktie: Geht es jetzt los?

Der Aktienkurs von Rio Tinto hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" als sehr positiv erwiesen. Mit einer Rendite von 1,64 Prozent liegt Rio Tinto um mehr als 18 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Metalle und Bergbau"-Branche von -16,77 Prozent in den vergangenen 12 Monaten kann Rio Tinto mit einer Rendite von 18,41 Prozent deutlich punkten. Diese gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Ergebnisse. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ergibt einen Schlusskurs von 5160,81 GBP für die Rio Tinto-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 5839 GBP, was einer Abweichung von +13,14 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über den letzten Schlusskursen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, aber es gab verstärkte Diskussionen über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Rio Tinto. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen ergaben einen Überhang von Verkaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In den letzten Wochen wurden vermehrt negative Kommentare über Rio Tinto in den sozialen Medien verzeichnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Sentiments führt. Die Aktie steht weniger im Fokus der Anleger und erhält insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt zeigt sich also eine positive Entwicklung des Aktienkurses von Rio Tinto im Vergleich zum Durchschnitt der Branche, aber die negativen Diskussionen und das abnehmende Interesse der Anleger führen zu einer insgesamt schlechteren Einschätzung des Anleger-Sentiments und des Buzz-Ratings.

