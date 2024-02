Rio Tinto Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto Plc.":

Der Aktienkurs von Rio Tinto hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,11 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -21,41 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Rio Tinto eine Outperformance von +14,3 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -21,41 Prozent im letzten Jahr, wobei Rio Tinto um 14,3 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentalen Kennzahlen beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 12,83 und liegt damit 58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 30. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Rio Tinto in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 6,01 Prozent und liegt somit 2,83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 8,84). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Rio Tinto-Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Beziehung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz-Faktors konnte bei Rio Tinto in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung der Stimmungslage festgestellt werden, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Rio Tinto daher in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.