Rio Tinto Aktie: Einfach nur Spitze!

Die technische Analyse der Rio Tinto-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 5173,81 GBP liegt. Der Aktienkurs von 5700 GBP bedeutet einen Abstand von +10,17 Prozent, was als "Gut" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 5500,98 GBP, was einer Differenz von +3,62 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der beiden Zeiträume als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Rio Tinto liegt bei 72,64, was als überkauft betrachtet wird und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 40, was als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt wird die Kategorie daher als "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rio Tinto-Aktie mit einer Rendite von 1,64 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite mit 17,9 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten 12 Monaten 5 Mal die Einschätzung "Gut", 3 Mal "Neutral" und kein Mal "Schlecht" vergeben wurde, was langfristig zu einem "Gut"-Rating führt. Für den aktuellen Kurs von 5700 GBP erwarten die Analysten eine Entwicklung von 5,76 Prozent und ein mittleres Kursziel bei 6028,33 GBP, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung durch institutionelle Analysten auf der Stufe "Gut".

