Rio Tinto Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Rio Tinto diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen überwogen. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen verstärkt mit den negativen Themen rund um Rio Tinto, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führte. Weitergehende Studien zeigen, dass vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, mit drei Signalen (2 Schlecht, 1 Gut). Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht" Signal bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Rio Tinto weist mit einem Wert von 12,83 ein deutlich günstigeres KGV auf als das Branchenmittel in "Metalle und Bergbau" und ist daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 30,49, was einen Abstand von 58 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator, der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Rio Tinto-Aktie liegt bei 59, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Rio Tinto.

In den letzten zwölf Monaten wurden für Rio Tinto 4 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die Studien des vergangenen Monats, wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 6067,5 GBP, was einer potenziellen Steigerung um 16,01 Prozent entspricht. Aus Analystensicht erhält die Rio Tinto-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.