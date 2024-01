Rio Tinto Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto Plc.":

Die Dividendenrendite von Rio Tinto liegt derzeit bei 5,86 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 8,82 Prozent liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik als "Schlecht" durch die Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis beträgt 50,88 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 39,26, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rio Tinto beträgt 13,16 und liegt damit 64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was auf eine Unterbewertung der Aktie hindeutet. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Rio Tinto ist überwiegend negativ, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Handelssignalen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Rio Tinto kaufen, halten oder verkaufen?

