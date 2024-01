Rio Tinto Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto Plc.":

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für den Zeitraum von 7 Tagen liegt der RSI von Rio Tinto bei 87,31, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 44,15 und führt zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage, was zu einem Gesamtrating von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Rio Tinto derzeit eine Dividendenrendite von 5,86 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,82 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Rio Tinto ist insgesamt positiv, wie aus Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. Trotzdem werden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, weshalb die Einschätzung als "Neutral" erfolgt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 2 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was zu einer Gesamtempfehlung von "Schlecht" führt.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Rio Tinto von Analysten mit 5 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 6028,33 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 8,19 Prozent und somit eine Einstufung von "Gut" ergibt.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Bewertungen eine Gesamteinschätzung der Aktie von Rio Tinto als "Gut".

