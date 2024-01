Rio Tinto Aktie: Bloß aufpassen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Rio Tinto-Aktie zeigt einen Wert von 68 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 55,65 im neutralen Bereich. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Rio Tinto nach RSI-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Zunahme negativer Kommentare über Rio Tinto, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie erhält somit insgesamt ein "Schlecht"-Rating aufgrund der abnehmenden Aufmerksamkeit und der negativen Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Rio Tinto liegt aktuell bei 6, was eine negative Differenz von -1,84 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Rio Tinto eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

