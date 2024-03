Rio Tinto Aktie: Bitte unbedingt beachten

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Die Rio Tinto-Aktie wird nach einer technischen Analyse als "Neutral" bewertet. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage beträgt 5204,91 GBP, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 4997 GBP lag, was einem Rückgang von 3,99 Prozent entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 5224,23 GBP, was einer Abweichung von -4,35 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung erhielt Rio Tinto insgesamt 7 Bewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Diese setzt sich aus 5 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Die Kursprognose liegt bei 6201,67 GBP, was ein Potenzial von 24,11 Prozent nach oben bedeutet. Daher wird dies als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Bei der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Rio Tinto weist ein KGV von 12,83 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 31,36. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI), der auf 7 Tagen und 25 Tagen basiert. Aktuell liegt der RSI bei 35,52, was als "Neutral" eingestuft wird. Auf 25 Tage ausgedehnt, ergibt sich ein Wert von 66, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher auch für den RSI die Einstufung "Neutral".