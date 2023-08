Rio Tinto Aktie: Alles andere als uninteressant …

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group":

Am 18.08.2023, 09:43 Uhr notiert die Aktie Rio Tinto an ihrem Heimatmarkt London mit dem Kurs von 4571.33 GBP. Das Unternehmen gehört zum Segment "Diversified Metals & Mining".

Die Aussichten für Rio Tinto haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Rio Tinto als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 5 Buy, 2 Hold, 1 Sell. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Rio Tinto-Wertpapier vom letzten Monat ist "Hold" (2 Buy, 1 Hold, 1 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 5951,43 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 28,37 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 4636 GBP beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Dividende: Derzeit schüttet Rio Tinto niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 14,25 Prozentpunkte (8,28 % gegenüber 22,53 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

3. Anleger: Die Diskussionen rund um Rio Tinto auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit gibt es keine klare Richtung in der Kommunikation. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch zwei Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 0 Buy- und 2 Sell-Signale. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als "Sell" Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Rio Tinto sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

