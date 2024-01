Rio Tinto Aktie: Abwarten

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto Plc.":

Das Unternehmen Rio Tinto wird aufgrund verschiedener Analysemethoden bewertet.

Bei der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Rio Tinto hat ein KGV von 13,16, was im Vergleich zum Branchenmittel von 36,81 als deutlich günstig und unterbewertet gilt. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von 5572 GBP betrachtet. Der Aktienkurs liegt aktuell um 0,94 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Differenz zum GD200 jedoch +7,63 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Rio Tinto derzeit eine Dividendenrendite von 5,86 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,82 Prozent. Dies führt dazu, dass die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet wird.

Beim Sentiment und Buzz wird die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz berücksichtigt. Die Diskussionsintensität der Aktie von Rio Tinto zeigt dabei die übliche Aktivität im Netz, weshalb die Einschätzung in diesem Bereich als "Neutral" erfolgt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Aktie von Rio Tinto aufgrund der verschiedenen Analysen als "Gut", "Schlecht" und "Neutral" eingestuft.

