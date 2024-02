Rio Tinto ADR Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Aktie von Rio Tinto stand zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Rio Tinto, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Weitere Studien zeigen, dass vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, mit insgesamt drei Signalen (2 Schlecht, 1 Gut).

In Bezug auf die Dividende schüttet Rio Tinto derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau, mit einem Unterschied von 2,39 Prozentpunkten (6,01 % gegenüber 8,4 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die Analysteneinschätzung für Rio Tinto zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 4 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Gut", mit einem durchschnittlichen Kursziel für diese Aktie von 6067,5 GBP, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Im Bereich der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Rio Tinto weist hier einen Wert von 12,83 auf, der deutlich günstiger ist als das Mittel in der Branche "Metalle und Bergbau" und die Aktie daher als unterbewertet einstuft. Das Branchen-KGV liegt bei 30,49, was einen Abstand von 58 Prozent darstellt. Somit wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

