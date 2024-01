Rio Tinto ADR Aktie: Ein wahrer Champion!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rio Tinto liegt bei 13, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 36,87 für "Metalle und Bergbau" unterdurchschnittlich ist, nämlich etwa 64 Prozent. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine positive Bewertung.

Analysten bewerten die Rio Tinto-Aktie derzeit insgesamt als "Gut", basierend auf 5 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine neuen Bewertungen aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 6294 GBP, was ein Aufwärtspotenzial von 16,95 Prozent vom letzten Schlusskurs (5382 GBP) bedeutet. Alles in allem erhält Rio Tinto eine positive Bewertung in diesem Bereich.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien ist die Stimmung der Anleger bezüglich Rio Tinto insgesamt negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen ergibt eine neutrale Einschätzung. Obwohl in den letzten Tagen überwiegend positive Themen in den Diskussionen präsent waren, zeigen berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien ein negatives Bild, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

Die Diskussionsintensität im Internet in Bezug auf Rio Tinto ist langfristig unterdurchschnittlich, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Stimmungsänderungsrate hat in diesem Zeitraum kaum Veränderungen erfahren, was zu einem insgesamt negativen langfristigen Stimmungsbild führt.