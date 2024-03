Rio Tinto ADR Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Aktienkurs von Rio Tinto hat sich im vergangenen Jahr sehr positiv entwickelt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite bei -7,11 Prozent, was mehr als 14 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur gesamten "Metalle und Bergbau"-Branche liegt Rio Tinto mit einer Rendite von -21,48 Prozent um 14,37 Prozent darüber. Aufgrund dieser hervorragenden Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Rio Tinto derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 5204,65 GBP, während der Kurs der Aktie bei 5042 GBP um -3,13 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von 5483,28 GBP ergibt eine Abweichung von -8,05 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht"-Wert kennzeichnet. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Rio Tinto-Aktie auf kurzfristiger Basis als überkauft eingestuft wird, mit einem 7-Tage-RSI von 83,98 Punkten. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie hingegen weder als überkauft noch -verkauft betrachtet, was zu einer abweichenden Bewertung führt. Somit erhält die Rio Tinto-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt in der Analyse.

Die Analysteneinschätzung für die Aktie der Rio Tinto fällt insgesamt positiv aus. In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Research-Analysten mit 5 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen bewertet, was eine langfristige Einstufung als "Gut" ergibt. Auch auf kurzfristiger Basis wird die Aktie überwiegend positiv beurteilt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 6201,67 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 23 Prozent bedeutet und somit zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich aus der Analyse der Aktienbewertung von Rio Tinto die Einschätzung als "Gut".