Rio Tinto ADR Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die Bewertung von Rio Tinto durch Anleger, Social Media und Analysten

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in Bezug auf Rio Tinto im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz aufweist. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat nicht signifikant höher oder niedriger als üblich. Daher erhält die Rio Tinto-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigten in den letzten Tagen überwiegend positive Einstellungen der Marktteilnehmer gegenüber Rio Tinto. Von insgesamt vierzehn Tagen waren neun positiv und fünf negativ, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Rio Tinto eine "Gut"-Einschätzung. Außerdem gab es ein Handelssignal auf Basis historischer Berechnungen, bei dem mehr Kauf- als Verkaufssignale verzeichnet wurden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Rio Tinto-Aktie einen positiven Abstand von 5,78 Prozent zum GD200, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen einen Kursabstand von -1,42 Prozent auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Rio Tinto-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Rio Tinto insgesamt sechs Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Diese setzt sich aus vier "Gut"-, zwei "Neutral"- und keiner "Schlecht"-Meinung zusammen. Obwohl es im letzten Monat keine Analystenupdates zu Rio Tinto gab, ergibt sich aus dem Durchschnitt der Kursprognose ein Aufwärtspotenzial von 9,79 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Zusammenfassend erhält Rio Tinto sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung als auch auf die technische und Analysteneinschätzung eine "Gut"-Bewertung.

