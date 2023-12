Rio Tinto ADR Aktie: Das macht richtig Spaß!

Weitere Suchergebnisse zu "The Beachbody Company":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie kann wichtige Informationen über ihre Bewertung liefern. Ein niedrigeres KGV deutet darauf hin, dass die Aktie preisgünstig erscheint. Im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" liegt das KGV von Rio Tinto bei 13,16, was 64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 36 liegt. Aufgrund des niedrigen KGVs kann die Aktie als "günstig" eingestuft werden und erhält daher ein "Gut" auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Rio Tinto-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 5160,81 GBP lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag wurde jedoch bei 5839 GBP notiert, was einer Abweichung von +13,14 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs mit 5397,04 GBP um +8,19 Prozent darüber, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt.

Die Einschätzung der Analysten für die Rio Tinto-Aktie zeigt, dass 5 Bewertungen "Kauf", 3 "Halten" und keine "Verkaufen" sind. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 6028,33 GBP, was einer potenziellen Entwicklung um +3,24 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich kann festgestellt werden, dass die Rio Tinto-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 1,64 Prozent erzielt hat, was mehr als 18 Prozent über der durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von -16,77 Prozent verzeichnete, liegt Rio Tinto mit 18,41 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Rio Tinto ADR-Analyse vom 26.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Rio Tinto ADR jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Rio Tinto ADR-Analyse.

Rio Tinto ADR: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...