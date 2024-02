Rio Tinto ADR Aktie: Das liegt auf Eis

Der Aktienkurs von Rio Tinto hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" als überdurchschnittlich herausgestellt. Die Rendite von -7,11 Prozent liegt mehr als 11 Prozent über der durchschnittlichen Rendite in diesem Sektor. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite von Rio Tinto mit 10,75 Prozent deutlich darüber, bei einer mittleren Rendite von -17,86 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Diese positive Performance führte zu einem insgesamt positiven Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 4 Mal eine positive Einschätzung für Rio Tinto abgegeben, 2 Mal neutral und keine negative Bewertung. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Die Analysten erwarten auf Basis des aktuellen Kurses von 5409 GBP eine Entwicklung von 11,25 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 6017,5 GBP festgelegt. Diese Prognose wird als positiv bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung durch institutionelle Analysten führt.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Rio Tinto in den sozialen Medien berichtet. Die Stimmung wird daher als positiv eingestuft, insbesondere da die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen dies bestätigt. Es wurden auch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher eine positive Einstufung. Darüber hinaus wurden 4 positive Signale und keine negativen Signale herausgefiltert, was zu einer insgesamt positiven Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Rio Tinto. Die Intensität der Diskussionen und die Aufmerksamkeit für die Aktie haben jedoch abgenommen, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt. Die Aktie erhält daher ein "Schlecht"-Rating aufgrund der geringeren Aufmerksamkeit und Diskussionen in den sozialen Medien.