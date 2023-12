Rio Tinto ADR Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

In den sozialen Netzwerken herrscht derzeit eine neutrale Stimmungslage bei den Anlegern. Es gab keine signifikanten Richtungsausschläge in der Kommunikation. Allerdings wurde in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Rio Tinto diskutiert. Als Folge bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Statistische Auswertungen historischer Daten ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Es wurden 3 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) auf der Basis der Kommunikation identifiziert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte.

Die Analysteneinschätzung zeigt insgesamt ein positives Bild für Rio Tinto, da von 8 Bewertungen 5 positiv, 3 neutral und keine negativ sind. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 6028,33 GBP, was einer erwarteten Kursentwicklung von 3,24 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet, basierend auf den aktuellen Kursen von 5839 GBP.

In Bezug auf Dividenden schüttet Rio Tinto derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau (5,86% gegenüber 8,85%). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen in den letzten Wochen eine Zunahme der negativen Kommentare über Rio Tinto. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer tendiert in den roten Bereich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu Rio Tinto hat abgenommen, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

