Rio Tinto ADR Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die Analystenbewertung für Rio Tinto in den letzten 12 Monaten zeigt, dass das Unternehmen 5-mal als "Gut" und 3-mal als "Neutral" bewertet wurde. Es gab keine "Schlecht"-Bewertungen. Langfristig erhält der Titel daher von institutionellen Analysten das Rating "Gut". Im vergangenen Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Rio Tinto. Der aktuelle Kurs liegt bei 5486 GBP, und die Analysten erwarten eine Entwicklung von 9,89 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 6028,33 GBP ergibt. Dies wird als positive Entwicklung bewertet, was zu einer Gesamtbewertung durch institutionelle Analysten als "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktienkurs aktuell 5, was eine negative Differenz von -2,95 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik durch unsere Analysten.

Das Sentiment und der Buzz rund um Rio Tinto zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien weisen auf überwiegend negative Meinungen und Themen in den letzten Wochen hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Außerdem ergaben sich zwei "Schlecht"-Signale in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Zusammenfassend wird die Aktie von Rio Tinto bezogen auf die Analystenbewertung als "Gut" angesehen, während die Dividendenpolitik als "Schlecht" bewertet wird. Das Sentiment und die Meinungen der Anleger deuten auf eine "Neutral" bis "Schlecht" Einstufung hin.

Sollten Rio Tinto ADR Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Rio Tinto ADR jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Rio Tinto ADR-Analyse.

Rio Tinto ADR: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...