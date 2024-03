Rio Tinto ADR Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die technische Analyse der Rio Tinto-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt derzeit 5210,28 GBP. Der letzte Schlusskurs liegt mit 4975,5 GBP auf einem ähnlichen Niveau, was einer Differenz von -4,51 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts basierend auf den letzten 50 Handelstagen ergibt sich ein Wert von 5394,53 GBP, was unter dem letzten Schlusskurs (-7,77 Prozent) liegt. Folglich erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Rio Tinto-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich erzielte Rio Tinto in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,11 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, die im Durchschnitt um -21,37 Prozent gefallen sind, ergibt sich eine Outperformance von +14,26 Prozent für Rio Tinto. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Aktie 14,26 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können ebenfalls Aufschluss über die Stimmung zu Aktien geben. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde für Rio Tinto eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Schlecht" ist.

Abschließend betrachtet die fundamentale Analyse das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rio Tinto. Mit einem Wert von 12,83 liegt die Aktie deutlich niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" (30,72) bewertet werden. Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt daher zu einer Einstufung der Aktie als "Gut".