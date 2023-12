Rio Tinto ADR Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Aktie von Rio Tinto wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV von 13,16 liegt insgesamt 65 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", der 37,71 beträgt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die Dividendenrendite für Rio Tinto beträgt 5,86 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 6,8 Prozent liegt. Daher erhält Rio Tinto von den Analysten eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Rio Tinto ein neutraler Titel ist. Der RSI7 beträgt 26,91, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 33,99 liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Rio Tinto-Aktie sowohl über dem 50- als auch dem 200-Tage-Durchschnitt liegt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 5164,18 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 5698 GBP liegt, was einer Abweichung von +10,34 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 5321,61 GBP über dem letzten Schlusskurs von 5698 GBP, was einer Abweichung von +7,07 Prozent entspricht. Insgesamt wird Rio Tinto daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

