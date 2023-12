Rio Tinto ADR Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Die Aktie von Rio Tinto wird derzeit als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt 13,16, was unter dem Branchendurchschnitt von 37,44 liegt. In Bezug auf die technische Analyse wird der Schlusskurs der Rio Tinto-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser liegt mit 5169,11 GBP deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 5484 GBP (+6,09 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (5272,97 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nah am gleitenden Durchschnitt (+4 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf den Branchenvergleich Aktienkurs hat Rio Tinto eine Rendite von 1,64 Prozent, was mehr als 22 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Die mittlere Rendite der "Metalle und Bergbau"-Branche in den vergangenen 12 Monaten beträgt -20,42 Prozent, während Rio Tinto eine Rendite von 22,06 Prozent verzeichnet. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau mit einer Dividende von 9,03 % weist Rio Tinto eine niedrigere Ausschüttung von 5,86 % auf, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da die Differenz 3,16 Prozentpunkte beträgt.

