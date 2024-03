Rio Tinto ADR Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Auf Grundlage der gleitenden Durchschnittskurse wird die Rio Tinto derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Unternehmens liegt bei 5210 GBP, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 4869,5 GBP liegt, was einer Abweichung von -6,54 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 5374,72 GBP zeigt eine Abweichung von -9,4 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Stimmungsbild bei Rio Tinto hat sich in den letzten Wochen positiv verändert. Dies basiert auf Beiträgen in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu positiven Themen zeigen. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit in den Diskussionen über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt wird Rio Tinto daher in diesem Aspekt mit "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Rio Tinto beträgt derzeit 6,01 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,28 % im Bereich "Metalle und Bergbau". Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Rio Tinto diskutiert, ohne wesentliche Richtungsausschläge. Erst in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich vor allem positive Themen, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung führt. Automatische Analysen der Kommunikation haben jedoch hauptsächlich "Schlecht"-Signale ergeben, wodurch Rio Tinto insgesamt eine "Neutral"-Bewertung im Anleger-Sentimentsbarometer erhält.