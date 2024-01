Rio Tinto ADR Aktie: Quo vadis?

Die Bewertung von Rio Tinto

Die Dividendenrendite von Rio Tinto liegt derzeit bei 5,86 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 8,82 Prozent liegt. Dies ergibt eine Differenz von -2,95 Prozent zur Rio Tinto-Aktie und führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 13,16 und liegt mit 64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 36. Daher wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung für Rio Tinto in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,64 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Rio Tinto damit 17,36 Prozent über dem Durchschnitt (-15,73 Prozent). Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

