Rio Tinto ADR Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Dividendenrendite von Rio Tinto beträgt derzeit 6,01 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 6,77 Prozent liegt. Daher erhalten sie von den Analysten eine "Neutral"-Bewertung. Der Relative Strength Index (RSI) der Rio Tinto zeigt mit einem Wert von 35,52 eine "Neutral"-Einstufung. Auch der RSI25 von 66,3 führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verzeichnet die Aktie eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Änderungen und entspricht somit einer "Neutral"-Einstufung. Im Branchenvergleich hat die Aktie von Rio Tinto im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,11 Prozent erzielt, was 14,4 Prozent über dem Durchschnitt (-21,51 Prozent) im Sektor "Materialien" liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -21,51 Prozent, wobei Rio Tinto aktuell 14,4 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.