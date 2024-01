Rio Tinto ADR Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Dividende von Rio Tinto steht derzeit im Verhältnis zum Aktienkurs bei 6 und weist damit eine negative Differenz von -1,84 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" auf. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Rio Tinto-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 5180,39 GBP lag, während der aktuelle Kurs bei 5379 GBP liegt, was eine Abweichung von +3,83 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs von 5546,84 GBP ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt, was eine Abweichung von -3,03 Prozent darstellt. Auch dies führt zu einer "Neutral"-Rating auf kurzfristiger Basis.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Rio Tinto bei 12,83 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 36,62, was darauf hinweist, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Basis.

Das Sentiment und der Buzz um Rio Tinto zeigen, dass in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare in den sozialen Medien zu verzeichnen war. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer tendierte ebenfalls in den roten Bereich. Aufgrund der abnehmenden Aufmerksamkeit und Diskussionen in den sozialen Medien erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating von der Redaktion.