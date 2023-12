Rio Tinto ADR Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie gibt Aufschluss darüber, wie preisgünstig sie auf den ersten Blick erscheint. Bei Wachstumsaktien ist das KGV in der Regel höher. Im Fall von Rio Tinto liegt der Wert mit 13,16 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Metalle und Bergbau", was einer Differenz von 64 Prozent entspricht. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGVs kann die Aktie als "günstig" eingestuft werden und erhält auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Rio Tinto derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 2,99 Prozentpunkte (5,86 % gegenüber 8,85 %), was zu einer negativen Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Rio Tinto-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 5160,81 GBP lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag betrug 5839 GBP, was einem positiven Unterschied von 13,14 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine positive charttechnische Bewertung der Aktie hin.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung erhält Rio Tinto insgesamt eine positive Bewertung, da die Mehrheit der Analysten in den letzten 12 Monaten eine Kaufempfehlung ausgesprochen hat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 6028,33 GBP, was einer prognostizierten Kursentwicklung von 3,24 Prozent entspricht.

Insgesamt erhält Rio Tinto aufgrund der unterschiedlichen Bewertungskriterien eine positive Gesamtbewertung.

Rio Tinto ADR kaufen, halten oder verkaufen?

