Rio Tinto ADR Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Aktie der Rio Tinto wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurden 4 als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 6017,5 GBP, was einer Erwartung von 11,23 Prozent entspricht. Da der aktuelle Schlusskurs bei 5410 GBP liegt, wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Rio Tinto liegt bei 57,98 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 59,67 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde beobachtet, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Rio Tinto in den letzten Monaten gering war. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Rio Tinto als unterbewertet betrachtet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 12,83 liegt die Aktie insgesamt 65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", der bei 36,83 liegt. Aus dieser Perspektive erhält die Aktie eine Einstufung von "Gut" in der fundamentalen Analyse.