Rio Tinto ADR Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Rio Tinto ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. In den vergangenen beiden Wochen wurden Äußerungen und Meinungen ausgewertet, die zeigen, dass hauptsächlich positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung für die Aktie. Eine Analyse konkreter Handelssignale aus den sozialen Medien ergab jedoch ein Schlecht-Signal, was zu einer insgesamt "Schlecht" Empfehlung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Rio Tinto im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,64 Prozent erzielt, was 18,97 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite in der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -17,33 Prozent, und Rio Tinto liegt aktuell 18,97 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Analysten bewerten die Rio Tinto-Aktie als "Gut", basierend auf 5 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten gibt dem Wertpapier ein Aufwärtspotential von 16,95 Prozent, was ebenfalls einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate für Rio Tinto gemessen. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes.