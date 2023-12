Rio Tinto ADR Aktie: Jetzt wird es spannend!

Das Unternehmen Rio Tinto wird derzeit als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt für Metalle und Bergbau betrachtet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,16 liegt die Aktie 64 Prozent unter dem Branchen-KGV von 36,54. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Rio Tinto-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 5161,76 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 5825 GBP liegt somit um 12,85 Prozent darüber. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 5409,2 GBP um 7,69 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt. Daher erhält die Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment bezüglich Rio Tinto zeigt sich neutral, da weder positive noch negative Meinungen in den sozialen Medien verbreitet wurden. Allerdings haben sich die Diskussionen in den letzten Tagen hauptsächlich mit negativen Themen rund um das Unternehmen befasst. Die kommunikativen Tätigkeiten zeigen, dass vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Rio Tinto derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit 5,86% im Vergleich zu 8,85% erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

