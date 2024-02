Rio Tinto ADR Aktie: Jetzt aber!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Rio Tinto als neutral einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Rio Tinto-Aktie beträgt 67,95, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 57,42 liegt und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 6,01 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau, was 2,83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 8,84) liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Rio Tinto-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Bezüglich des Aktienkurses im Branchenvergleich erzielte Rio Tinto in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,11 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -21,41 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +14,3 Prozent im Vergleich zur Branche. Auch im "Materialien"-Sektor lag Rio Tinto mit einer Rendite von -21,41 Prozent um 14,3 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den Bewertungen von insgesamt 7 Analysten in den letzten zwölf Monaten ist durchschnittlich als "Gut" einzustufen, bestehend aus 5 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Auch die kürzlich abgegebenen Bewertungen für die Aktie ergeben eine durchschnittliche Empfehlung von "Gut" (2 "Gut", 1 "Neutral", 0 "Schlecht). Die durchschnittliche Kursprognose von 6201,67 GBP für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 22,39 Prozent, was ebenfalls eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Rio Tinto also eine "Gut"-Bewertung.