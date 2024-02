Rio Tinto ADR Aktie: Gut oder schlecht?

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Die technische Analyse der Rio Tinto-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 5180,68 GBP verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs bei 5409 GBP liegt und somit einen Abstand von +4,41 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 5565,9 GBP, was einer Differenz von -2,82 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI auf 7-Tage-Basis beträgt 65,23 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 66,35 und führt zu derselben Einstufung. Insgesamt wird Rio Tinto daher als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite der Aktie liegt bei 6,01 Prozent, was 1,82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In den letzten zwei Wochen wurde Rio Tinto von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Die Redaktion hat zudem 3 positive und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.