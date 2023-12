Rio Tinto ADR Aktie: Es wird konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Die Stimmung unter Anlegern in Bezug auf die Aktie von Rio Tinto ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv gewesen. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an zwei Tagen die Stimmung eher negativ war. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch keine besonderen positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Eine detaillierte und automatische Analyse der Anlegerkommunikation ergab jedoch hauptsächlich negative Signale in letzter Zeit. Dementsprechend erhält Rio Tinto insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Von fundamentalen Gesichtspunkten aus betrachtet, wird die Aktie von Rio Tinto aufgrund eines Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 13,16 als unterbewertet eingestuft, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" (37,44) eine 65-prozentige Unterschätzung darstellt. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI) der Rio Tinto bei 43,02 und der RSI25 bei 38,1 angesiedelt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI gibt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine neutrale Position einnimmt.

In einem Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite der Aktie von Rio Tinto in den letzten 12 Monaten um 1,64 Prozent gestiegen ist, während die "Metalle und Bergbau"-Branche eine durchschnittliche Rendite von -20,56 Prozent verzeichnete. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie mit "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamteinschätzung der Aktie von Rio Tinto aufgrund der fundamentalen und technischen Analyse sowie des Branchenvergleichs.

