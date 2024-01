Rio Tinto ADR Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die Dividende von Rio Tinto wird derzeit mit einer Rendite von 6,01 Prozent angegeben, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies ergibt eine Differenz von -1,8 Prozent im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Rio Tinto-Aktie von Analysten mit 4 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen. Daher wird langfristig eine positive Einschätzung abgeleitet. Für das kommende Jahr wird ein Kursziel von durchschnittlich 6017,5 GBP erwartet, was einer erwarteten Kursentwicklung von 7,88 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie insgesamt ein "Gut" von Analysten.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Rio Tinto nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unterbewertet ist. Das KGV liegt mit 12,83 insgesamt 58 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau" (30,35). Daher wird die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird festgestellt, dass Rio Tinto weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 34,56 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, während der 25-Tage-RSI (57,79) ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammen erhält die Rio Tinto-Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.