Rio Tinto ADR Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der Rio Tinto-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 59, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Vergleicht man dies mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (57,75), ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Rio Tinto nach RSI-Bewertung.

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Rio Tinto in den sozialen Medien. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Allerdings wurde über das Unternehmen deutlich weniger diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hindeutet und zu einer "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigte in den sozialen Medien vor allem mehrheitlich negative Meinungen über Rio Tinto. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich auf dieser Ebene eine "Schlecht"-Bewertung.

Aus den letzten zwölf Monaten liegen 4 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Gut", wobei das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie bei 6067,5 GBP liegt. Somit erhält die Rio Tinto-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.