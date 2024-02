Rio Tinto ADR Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Die technische Analyse der Rio Tinto-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse in den letzten 200 Handelstagen bei 5202,8 GBP liegt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 5197 GBP (-0,11 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Zusätzlich zum 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt analysiert, welcher aktuell bei 5515,8 GBP liegt. Da der letzte Schlusskurs darunter liegt (-5,78 Prozent), ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Rio Tinto diskutiert. An drei Tagen dominierten positive Themen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhält. Durch tiefere und automatische Analysen der Kommunikation wurden gleich viele "Gut"- und "Schlecht"-Signale festgestellt, wodurch Rio Tinto insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Rio Tinto-Aktie liegt bei 59, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft (Wert: 56,28), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Rio Tinto.

Im Branchenvergleich erzielte Rio Tinto in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -7,11 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +13,66 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, die im Durchschnitt um -20,77 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -20,77 Prozent hatte, liegt Rio Tinto 13,66 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.