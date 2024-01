Rinko Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Er setzt die Aufwärtsbewegungen in Relation zur Gesamtanzahl der Bewegungen. Der RSI der Rinko liegt bei 2,33, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 16, was ebenfalls als überverkauft betrachtet wird und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Kategorie daher als "Gut" eingestuft.

Bei der Betrachtung von weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz einer Aktie fällt auf, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität hervorbringt. Daher erhält Rinko in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral". Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was auch zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Rinko daher als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen gab es weder positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt der Rinko-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1630,96 JPY. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1847 JPY, was einer Abweichung von +13,25 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Abweichungen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.