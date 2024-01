Ring Energy-Anleger machen nicht mehr mit!

Ring Energy hat kürzlich angekündigt, eine Dividende auszuschütten, die im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Öl, Gas und Kraftstoffverbrauch deutlich niedriger ausfällt. Die Dividendenrendite beträgt 0 %, was 28,27 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer negativen Bewertung der Dividende als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den Schlusskursen der letzten 200 Handelstage ein Durchschnittskurs von 1,83 USD für die Ring Energy-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag hingegen bei 1,46 USD, was einem Unterschied von -20,22 Prozent entspricht und zu einer negativen charttechnischen Bewertung führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung hin, wodurch die Ring Energy-Aktie insgesamt mit einer "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik eingestuft wird.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der Branche hat Ring Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,34 Prozent erzielt. Im Branchendurchschnitt stiegen ähnliche Aktien um 20,27 Prozent, was zu einer Unterperformance von -53,61 Prozent für Ring Energy führt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich liegt die Wertentwicklung von Ring Energy deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt zudem, dass der Relative Strength Index (RSI) für Ring Energy momentan auf 7-Tage-Basis bei 72,73 Punkten liegt, was auf eine überkaufte Situation hindeutet. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 61,82, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Basierend auf diesen Werten wird Ring Energy insgesamt mit einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Analysekategorie eingestuft.