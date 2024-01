Unitronixration Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Unitronix betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 100 Punkte, was bedeutet, dass Unitronix momentan als überkauft eingestuft wird. Gleiches gilt für den 25-Tage-RSI, der ebenfalls einen Wert von 100 aufweist. Somit wird die Aktie aufgrund des RSI für beide Zeiträume als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Unitronix war in den vergangenen Tagen neutral, ohne ausschlaggebende positive oder negative Themen. Daher wird die Aktie vom Anleger-Sentiment her als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Unitronix mit 0,0158 USD inzwischen -21 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -47,33 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält Unitronix auf dieser Stufe eine "Neutral"-Rating, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt wurde.