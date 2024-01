RingCentral Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Stimmung unter den Anlegern für Ringcentral ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der vergangenen Wochen hervorgeht. Weder positive noch negative Themen standen in den letzten ein bis zwei Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Ringcentral 4-mal eine gute Bewertung, 0-mal eine neutrale und 0-mal eine schlechte Bewertung gegeben. Langfristig erhält das Unternehmen daher eine gute Bewertung von institutioneller Seite aus. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 33,11 USD erwarten sie eine Entwicklung von 49 Prozent und ein mittleres Kursziel von 49,33 USD, was als gute Einschätzung betrachtet wird.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Software-Branche hat Ringcentral in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,1 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 9,93 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Unterperformance von -14,03 Prozent im Branchenvergleich. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite des Unternehmens um 12,35 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite von Ringcentral liegt bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,23 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt. Wer also aktuell in die Aktie von Ringcentral investiert, kann einen geringeren Ertrag erzielen.