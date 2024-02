RingCentral Aktie: Jetzt geht’s los!

Weitere Suchergebnisse zu "Entergy New Orleans":

Die Ringcentral-Aktie weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht sie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment, weshalb die Redaktion sie als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Ringcentral bei 31,87 USD verläuft. Der Aktienkurs liegt aktuell bei 32,93 USD, was einem Abstand von +3,33 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (33,42 USD) ergibt sich eine Differenz von -1,47 Prozent. Basierend auf diesen Werten wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 4 positive Bewertungen und keine neutralen oder negativen Bewertungen für die Ringcentral abgegeben, was langfristig zu einem Rating von "Gut" führt. Aktuelle Kursentwicklungen lassen die Analysten eine mögliche Steigerung des Kurses um 49,81 Prozent erwarten, was zu einem mittleren Kursziel von 49,33 USD führt. Insgesamt bewerten institutionelle Analysten die Aktie daher als "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Ringcentral-Aktie waren in den letzten Wochen negativer Natur, was zu einer zunehmenden Anzahl von kritischen Kommentaren in den sozialen Medien führte. Dies spiegelt sich in einer insgesamt rückläufigen Aufmerksamkeit seitens der Anleger wider, weshalb die Redaktion die Aktie ebenfalls als "Schlecht" bewertet.