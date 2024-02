RingCentral Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Dividendenrendite von Ringcentral beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von Analysten als "Neutral" bewertet.

Das Stimmungsbild für Ringcentral hat sich in den letzten Wochen negativ verändert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Ringcentral um mehr als 584 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche liegt die Rendite der Aktie darunter, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Von insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Ringcentral-Aktie in den letzten zwölf Monaten sind alle 3 Einstufungen "Gut". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 51,5 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 62,82 Prozent steigen könnte. Daher erhalten die Aktien von Ringcentral eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.